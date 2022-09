V pořadí jako druhá uspěla se čtyřmi mandáty ODS v čele s místostarostkou Janou Drejslovou. Ta je s výsledkem ODS ve volbách spokojená.

Setkání ohledně možné spolupráce vítěze voleb s ODS se mělo uskutečnit v pondělí odpoledne. Jana Drejslová v ní pevně věří. "Uvidíme," dodala.

Poražení v Rychnově? "Nevadí, už je to tak," reagovala pirátka Věra Králová

V úvahu přichází i Volba pro město. "Pan starosta mi volal s tím, že by s námi chtěl jednat. Nyní jsme v koalici nebyli, předminulé volební období však ano. Nedá se však říct, že bychom uplynulé volební období byli v opozici, spíš v neutrálním středu. Ještě před volbami jsme navrhli, kdyby náhodou Nezávislí za Rychnov potřebovali podporu, že by s námi mohli počítat. Máme společné body a některé věci jsou rozjeté a my stejně jako Nezávislí za Rychnov to chceme dotáhnout," sdělila za Volbu pro město Ivana Skřítecká.

Už koaliční dohoda Nezávislých za Rychnov, ODS a Volby pro město by v zastupitelstvu dala dohromady 15 z 21 křesel. Vše bude záviset na výsledcích jednání.

Po třech křeslech v městském zastupitelstvu získali ještě zástupci koalice KDU-ČSL, Nestraníků a TOP 09 a již zmíněná SPD.

Právě výsledky zástupců SPD v letošních komunálních volbách vzbudily hodně reakcí, ať už od fanoušků či těch negativních. V rychnovském okrese kromě tří křesel v zastupitelstvu města Rychnova nad Kněžnou obsadí i dvě místa v Týništi nad Orlicí.

Vladimíra Lesenská z SPD: "Volební výsledky jsou velkým úspěchem"

"Pro hnutí SPD jak celostátně, tak i u nás v kraji, jsou volební výsledky velkým úspěchem. V Královéhradeckém kraji jsme získali zastupitelské mandáty ve všech městech, ve kterých jsme kandidovali. V následujících čtyřech letech se budu těšit na spolupráci s našimi zastupiteli v Hradci Králové, Trutnově, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Úpici a samozřejmě v mém rodném Týništi nad Orlicí, kde jsem měla tu čest být již po osmé zvolena do městského zastupitelstva," napsala na svém facebookovém profilu Vladimíra Lesenská, která je zároveň poslankyní Parlamentu ČR za SPD.