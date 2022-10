Mezi nejdůležitější témata nadcházejícího období tady bude patřit projektová příprava a zasíťování nové lokality pro bydlení Pod Pilou. Město chce také pokračovat v některých stavbách. „Příští rok to budou ulice Švermova a Nerudova, stavba ČEZu, který pouštíme do svých pozemků a na oplátku chceme rekonstrukci sítě veřejného osvětlení, s dobrovolným svazkem to zas bude oprava vodovodu a kanalizace,“ řekl borohrádecký starosta s tím, že jako další podmínku pro vpuštění na pozemky v celé šíři si město vymínilo i opravu chodníků. Začít by se mělo na jaře příštího roku. Počítá se i s pokračováním v dalších ulicích.

Volby v Solnici? 8:7

V Solnici jednání pokračují. Volby tu skončily ziskem osmi mandátů a vítězstvím pro Sdružení nezávislých kandidátů Solnice, Občané pro Solnici obsadí sedm zastupitelských křesel. Termín ustavujícího zasedání tady ještě stanoven není.

V Opočně by se mělo konat 19. října. Podle dosavadní starostky Šárky Škrabalové z vítězného Místního hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, které získalo osm z patnácti křesel, jednání o budoucí spolupráci probíhají - se všemi. Jasno by mělo být po pondělní poradě.

Stavebníci obsadí hráz rybníka

Největší a v současné době nejdůležitější investicí v Opočně je stavba druhé etapy silničního obchvatu, která má město zbavit silného dopravního zatížení i v jeho zbylé části. „Není to sice naše investice, ale budeme rádi, když se dotáhne do zdárného konce. Jedna z dalších velkých věcí se chystá v úseku na Semechnice u Broumaru. Celá hráz rybníku se bude upravovat. Bude vypuštěn, po celé délce se budou dělat nové propustky, povlak, chodníky, rekonstrukce osvětlení. Stavba se rozběhne na konci února nebo na začátku března příštího roku,“ popsala Škrabalová.

Připustila, že stavba s sebou ponese dopravní omezení a vynutí si vyznačení objížděk. „Nicméně nastavení harmonogramu prací probíhá tak, aby bylo přístupné koupaliště a aby se i na obec Semechnice lidé dostali, jak jen to bude možné,“ dodala Škrabalová.

Zmíněný úsek silnice využívají rovněž obyvatelé opočenské lokality Švamberk. „Uděláme to tak, aby se lidé dostávali do svých domovů co nejkratší a nejrychlejší cestou. Práce budou probíhat velice rychle,“ ujistila starostka.

Další finanční injekce se má dočkat také Hradební ulice v historické části. „Máme stavební povolení, historické jádro tak bude kompletně zrekonstruované. A na to se moc těšíme,“ dodala Škrabalová.