Podle archeologů ze sdružení Historic Environmental Scotland (HES) se jedná o významé naleziště. V současné době archeologové zkoumají nálezy, které na místě odhalili. „Abychom zachovali co nejvíce důkazů, vyzvedli jsme meč i s kusem zeminy a transportovali jej laboratoře, kde ho forenzně zkoumáme,“ sdělil výzkumný tým.

Meč byl silně zkorodovaný, proto jej bylo nutné prozkoumat rentgenem. Ten ukázal, že jde o typ těžkého meče, který se používal v 9. století. Nazýval se Mayback a je to meč Pedersenova typu D, který patří mezi nejtěžší vikingské zbraně.

Rentgenové paprsky odhalily i bohatě zdobenou záštitu. K jejímu ozdobení využili různé kovy, které spolu kontrastovaly a tím vytvořili vzor, který se podobá včelím plástvím. „Tato zbraň by mohla vyprávět mnoho příběhů,“ míní odborníci. „Meč je tak křehký, že ještě ani nevíme, jak vypadá zespodu. Věříme, že se naše porozumění tohoto nálezu bude ještě podstatně měnit,“ dodali.

Podle odborníků byla pozice meče v hrobu zvláštní. Při pohřbu ho položili přes tělo, přičemž rukojeť byla u kyčle, zatímco špičku měl viking přes obličej. Obvyklá pozice je přitom podél těla.

