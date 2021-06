Tajemný duch. Z legendárního megalodona se dochovaly jen obrovské zuby

Podíváme-li se na paleontologické nálezy, bude se nám největší žralok, jaký kdy obýval zemské oceány, jevit jako tajemný duch. Jediné, co se z něj dochovalo do dnešních dnů, jsou totiž jeho obrovské zuby. Ty jediné přežily i miliony let poté, co se jeho chrupavčitá kostra dávno rozpadla ne na prach, ale tak, že z ní nezbylo vůbec nic. Velikost megalodona proto odhadujeme právě jen z jeho zubů. A možná chybně.

Dva žraloci Otodus megalodon na lovu | Foto: Shutterstock