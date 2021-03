Listí stromu s latinským názvem Mitragyna speciosa se v tropických deštných pralesech Asie používá zřejmě už po tisíciletí. Jeho účinek je podle odborníků dost podobný listům koky – zahání hlad, povzbuzuje člověka k delší a těžší práci, v závislosti na použité dávce dovede stimulovat i uvolnit. To vše zvládá unikátní koktejl látek v sušených listech. Dominují mu dva silné alkaloidy, které dodávají směsi podobné vlastnosti, jako mají opiáty (zvané i opioidy).

Smrt čeká v lékárně

Vcelku potichu a stranou mezinárodního zájmu probíhá v USA největší drogová epidemie všech dob. Miliony lidí jsou závislé na opiátech, které jim lékaři legálně předepisují proti chronickým bolestem. Například za rok 2017 tu byl zaznamenán více než milion (!) případů předávkování, které skončily v rukou lékařů. Přibližně každý čtyřicátý případ skončil smrtí či trvalým těžkým poškozením zdraví: podle statistiků už opiáty populaci v USA snížily vyhlídku na průměrné dožití o 2,5 měsíce.

A to se navíc odborníci neshodnou v odhadech, kolik předávkování legálními opiáty končí bez zásahu lékařů – musí jich však být opravdu hodně. Zneužití opiátů, obvykle v kombinaci s alkoholem, je i „standardním“ způsobem odchodu ze světa pro řadu pěveckých hvězd: svoji děsivou roli sehrály například i při úmrtí Michaela Jacksona.

V boji legálních léků s opiáty se přitom americké úřady nijak zvlášť neangažují: cynikové to vysvětlují dlouhými prsty některých farmaceutických firem, které na vytváření a dalším vyživování závislosti milionů pacientů vydělávají nepředstavitelné peníze.

Oběti závislosti se ale samozřejmě snaží z bažiny zoufalství nějak vybřednout. Jedním ze stébel, jichž se chytají, je také kratom. CNN v této souvislosti citovala profesora Darshana Singha Mahindera z Centra výzkumu drog v Malajsii: „Čaj z kratomu je v naší zemi tradičně užíván pro samoléčbu závislosti na heroinu či morfinu a ke zmírnění abstinenčního šoku po vysazení opiátů.“ Podaří se totéž zopakovat i v USA?

Návykový jako káva?

Tvrzení malajsijského experta potvrdilo CNN několik lidí, kteří byli původně závislí na OxyContinu, Roxicodonu a dalších legálních opiátech. Kratom jim údajně pomohl se závislosti zbavit. Velmi optimistický je v této souvislosti prezident Americké asociace farmaceutických vědců Christopher McCurdy, jenž považuje kratom za „skvělý lék pro zmírňování abstinenčních stavů“.

„Návykovost je přitom velmi nízká – asi jako u kávy, se kterou je ostatně kratomový strom příbuzný,“ říká McCurdy. „Velkou výhodou také je, že na rozdíl od opiátů kratom nezpomaluje dýchání. Při předávkování opiáty se dýchací systém člověka prakticky zastaví, což vede k úmrtí. U kratomu to vůbec nehrozí.“ To jsou ovšem tvrzení, se kterými řada jiných specialistů nesouhlasí.

Z kratomového listí by se podle McCurdyho dal vyrábět báječný lék na mnoho neduhů i závislostí: podobné medikamenty by se prý daly extrahovat i z marihuany. „Vývoj takového léku by ale přišel na stovky milionů dolarů. A farmaceutické firmy do něj nikdo netlačí,“ pokračuje McCurdy.

Kratom je tak nyní předmětem rozpaků odborníků po celém světě. Jsou země, kde je zcela zakázán, a naopak jiné, kde se dá koupit u benzinky spolu s colou. Velký problém kratomu, stejně jako jiných rostlinných drog, ovšem spočívá v tom, že v podobě drceného sušeného listí určeného k přípravě čaje, v níž se nejčastěji prodává, nemá žádné standardizované vlastnosti. Jinak řečeno nikdy nevíte, jak přesně na vás konkrétní kratom zapůsobí, což může přinést problémy. Odlišný obsah alkaloidů mají rostliny v různých fázích svého vývoje, liší se i podle místa pěstování.

Pro Poláky tvrdá droga

U nás je kratom volně dostupný – ve spoustě e-shopů je nabízen podobně jako třeba zelený čaj. Na českých webech se o něm dočtete, že tlumí bolesti, působí proti depresím, zklidňuje, uvolňuje svaly apod. Populární prý je mezi studenty, kterým před zkouškami umožňuje déle se učit bez únavy, lépe se soustředit a nepropadat stresu. Vítaný je i na hudebních festivalech, kde návštěvníkům umožňuje déle křepčit. Jako hlavní účinek kratomu je pak i u nás uváděna jeho role při léčbě závislostí.

Vzhledem k dosud pořád nedostatečnému prozkoumání vlastností různých druhů kratomu je však přístup k němu v řadě zemí silně negativní. Například v Polsku je brán jako tvrdá droga, v Rakousku je jeho prodej přísně kontrolovaný – ale třeba ve Španělsku se prodává v běžných obchodech. USA jsou v tomto ohledu rozpolcené: některé státy ho povolují, jiné ne. Užívání kratomového „čaje“ je kupodivu zakazováno i v některých zemích jeho původu: třeba v Thajsku nebo v Indonésii byste se sháněním této látky měli potíže (přitom v Thajsku je kratom tradiční obětinou předkům a bohům).

Chcete ho vyzkoušet? Superopatrně!

Přestože je na některých webech kratom představován jako superpotravina, samozřejmě jde o něco úplně jiného. Pokud byste ho snad chtěli vyzkoušet, což vás vyjde na pouhých pár stokorun, dejte si na řadu věcí pozor. Především kratom nekombinujte s žádnými léky, alkoholem, kokainem, amfetaminem a raději ani s kofeinem. Samozřejmě po jeho užití nesedejte za volant ani neprovádějte žádné nebezpečné práce: vůbec nejlepší je, pokud byste zůstali pod dozorem nepoživší osoby a v dosahu rychlé lékařské pomoci. Neuškodí také poradit se o svém záměru s lékařem.

Přestože řada zahraničních odborníků tvrdí, že kratom není návykový, nedoporučuje se konzumovat ho denně a ve vysokých dávkách. Ve všech těch oslavných internetových tirádách na kratom by totiž mělo být zmíněné, že v USA v letech 2011 až 2017 zemřelo 44 uživatelů kratomu – s výjimkou jediného případu však proto, že spolu s kratomem užili i další drogy…

V čem může pomoci?



Odpověď na tuhle otázku není jednoduchá. Zatím totiž kratom prošel příliš málo standardními testy, které by přinesly přesné odpovědi. Není ani definováno, co vlastně kratom je – jednotlivé druhy se od sebe mohou velmi výrazně odlišovat. Přesto se ale soudí, že pomáhá například v těchto případech:



* odvykací kúry

* chřipka

* deprese

* dráždivý kašel

* vysoký krevní tlak

* chronická bolest

* cukrovka

* zažívací potíže

* dává chuť do práce

* zvyšuje potenci



Po nižších dávkách kratomu se uživatelé obvykle cítí plni síly a energie, jsou příjemní a společenští. Vyšší dávky působí jako sedativa nebo přinášejí euforii. Co je ale „nižší“ a co „vyšší“ dávka není nijak přesně stanoveno – záleží na konkrétním člověku a konkrétním druhu kratomu.