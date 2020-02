Nový objev může změnit pohled na dinosaury. Byli teplokrevní, říkají vědci

Otázka, zda dinosauři byli studenokrevní jako jejich příbuzní plazi, či spíše teplokrevní jako ptáci, je již mnoho let předmětem debat ve vědeckých kruzích. Tým vědců z izraelské Hebrejské univerzity nyní našel důkazy svědčící o tom, že alespoň někteří dinosauři byli teplokrevní, takže si dokázali udržet svou tělesnou teplotu na určité výši nezávisle na změnách okolní teploty. Informoval o tom zpravodajský server The Times of Israel.

Tyrannosaurus rex byl jeden z největších masožravých dinosaurů (teropodů) a zároveň jedním z největších suchozemských predátorů všech dob. | Foto: Shutterstock

Tým vědců vedený profesorkou Hagit Affekovou využil novou metodiku izotopové geochemie k analýze chemických vazeb ve fosíliích dinosauřích vajec. Nová technika vědcům umožnila odhadnout teplotu, při níž vznikly minerály uhličitanu vápenatého, který je hlavní složkou vaječných skořápek, a skrze to odhadnout tělesnou teplotu samice. Sama o sobě by však pouze taková analýza nestačila, jelikož studenokrevní živočichové se většinou zahřívají vystavováním se slunci či s pomocí dalších vnějších zdrojů tepla. "Globální klima v době dinosaurů bylo výrazně teplejší než dnes," uvedla Affeková a doplnila, že z toho důvodu nestačilo odhadovat pouze tělesnou teplotu dinosaurů, kteří žili blízko rovníku, jelikož mohlo jít čistě o přirozenou "studenokrevnou reakci na teplé klima, v němž se pohybovali". Zkoumání kostí i vajec Tým vědců se proto rozhodl zkoumat také fosílie z kanadské Alberty a srovnat tělesnou teplotu studenokrevných měkkýšů s dinosauřími druhy, které se tam pohybovaly. Měkkýši měli podle vědců tělesnou teplotu zhruba 26 stupňů Celsia, což odpovídá jejich metabolismu a teplotám v těchto zeměpisných šířkách.





Analýza vajec tří druhů dinosaurů z tohoto regionu ale naznačila, že tělesná teplota matky se pohybovala mezi 35 a 40 stupni Celsia, což je teplota typická pro teplokrevné organismy. Zároveň podle vědců nebylo možné, aby takto vysoké tělesné teploty v těchto studených severských krajinách dosáhli neteplokrevní živočichové. Předchozí studie dospěly k závěru, že dinosauři nebyli studeno ani teplokrevní, ale kombinací obou, tedy byli schopni produkovat teplo a zvednout si tak tělesnou teplotu, ale nedokázali ji udržet jako savci. Affeková uvedla, že i tato varianta je možná, zdůraznila však, že hlavním přínosem její studie je poznatek, že dinosauři byli schopni udržet si teplo i v chladném prostředí. Affeková se domnívá, že dinosauři začali být teplokrevní relativně brzy, což zdůvodnila tím že se zkoumalo i vejce maiasaura, který měl evolučně blíže k plazům, ale vykazoval známky teplokrevnosti.

Autor: ČTK