Masopustnímu průvodu v Přepychách zahraje do kroku živá hudba

KDY: 8. 2. od 8.30 hodin

KDE: Přepychy, sraz u místní hasičské zbrojnice

Domácí tlačenka, jitrnice, kroupy, prdelačka a další zabijačkové pochoutky provoní 8. února masopust v Přepychách. Jeho účastníci se sejdou v 8.30 hodin u místní hasičské zbrojnice, odkud o půl hodiny později vyjde masopustní průvod obcí s živou hudbou. Ta k tanci i poslechu pak zahraje od 17 hodin v hasičské zbrojnici, kde je zajištěno také občerstvení.

Masopust v Ličně

KDY: 22. 2. od 8 hodin

KDE: Lično, sraz u místní hasičské zbrojnice

Vůbec nejstarší tradicí tohoto druhu v regionu se může pochlubit Lično. "Do ostatkového průvodu se tu nechodilo pouze za druhé světové války, jinak tu tradice zůstala nepřerušená," říká starosta místního sboru dobrovolných hasičů Petr Dokulil. Příprava průvodu začne už v 6 hodin ráno u ličenské "hasičárny" a o dvě hodiny později autobus s účastníky vyjede nejprve do Radostovic a poté Ostašovic. Po 10. hodině pak vyráží ostatkový průvod na obchůzku Ličnem. Zapojuje se do něj 30 až 50 maškar, každý si vesměs připravuje masky sám. "Kupovala se pouze maska laufra," dodává starosta hasičů.

Pašeráckej vejkend v Rokytnici nad Jizerou

KDY: 14. až 15. 2. pátek od 10 do 17 hodin, sobota od 10 do 24 hodin

KDE: Dolní náměstí před radnicí a Skiareál Studenov





PAŠERÁCKEJ JARMARK - pátek

Dolní náměstí – před budovou radnice

10.00 - 17.00 hod., stánky s regionálními produkty, řemeslnými výrobky a občerstvením - masopustní dobroty, zabijačkové hody

Doprovodný program s kapelou, pohádkami a soutěžemi.

Přesun s Krakonošem do Skiareálu Studenov.

SJEZD PAŠERÁKŮ - pátek

Skiareál Studenov

17.00 - 24.00 hod.

Soutěže s HS, lyžníci, ohňová show, sjezd s pochodněmi a zábava na sněhu

Občerstvení.

LYŽNÍCI NA STUDENOVĚ - sobota

Skiareál Studenov - spodní část, vleky Koupaliště, Hranice

Výuka lyžníků v lyžařských školách - v dobovém oblečení, na dobových lyžích

Možnost vyzkoušení si jízdy na dobových lyžích.

Masopust v Opočně

KDY: 25. 2. od 10 hodin

KDE: Kupkovo náměstí Opočno



Tradiční masopustní rej v podání Mateřské školy Opočno na Kupkově náměstí.