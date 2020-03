- INFOLINKA krajské hygieny Královéhradeckého kraje:

tel. 778 532 313

Od pondělí 16. března 2020 jsou všechna pracoviště Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje přístupné pro veřejnost pouze v úřední dny v pondělí od 8:00 hod do 11:00 hod. a ve středu od 13:00 hod. do 16:00 hod. Prosíme občany, aby své záležitosti vůči KHS řešili primárně e-maily, nikoliv osobně. Kontakty jsou uvedeny na www.khshk.cz.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

Omezení: Hospody jsou v Rychnově zavřené, restaurace rozvážejí, Finanční úřad omezuje provoz, Meziměstská doprava bude omezena, Městský úřad v Rychnově mění pracovní dobu

ZDRAVOTNICTVÍ

Dovolat se do ordinací lékařů je problém, zkuste e-mail



Na režim pouze akutních případů a telefonických konzultací s pacienty přešli středočeští praktičtí lékaři i zubaři po omezeních vyhlášených vládou ČR v noci na pondělí. V praxi to však většinou znamená, že první den nového týdne jsou jejich telefony permanentně obsazené. V některých případech systém dokonce hlásil, že telefonní číslo neexistuje a až při opakovaných pokusech se ozvala informace, že číslo je obsazené. V případě, že se nedovoláte svému lékaři, je dobré vyhledat jeho webové stránky a zkusit komunikovat e-mailem. Mnozí lékaři také již na svých webech informují o změnách ordinační doby a podobně.

ÚŘADY



Magistrát města Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Od 16. do 31. března 2020 bude provoz Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou z důvodu opatření v boji proti šíření koronaviru omezen. Žádáme klienty, kteří si neodkladně potřebují vyřídit své záležitosti, aby se předem telefonicky, popř. e-mailem domluvili přímo s pracovníky, kteří vykonávají jednotlivé agendy. Bez předchozí domluvy nebude možné požadavky vyřídit. Kontakty naleznete na www.rychnov-city.cz.

- úřední hodiny pondělí od 8 do 11 hodin, středa od 13 do 16 hodin, telefon 494 509 111

Městský úřad Vamberk, Husovo nám. 1, 517 54 Vamberk

Od pondělí 16.03. do odvolání bude z důvodu šíření koronaviru omezen provoz Městského úřadu ve Vamberku. Městský úřad bude uzavřen a neodkladné záležitosti budou vyřizovány prostřednictvím e-mailu podatelna@vamberk.cz, telefonicky na tel: 494 548 111 nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky f83bqus) nebo se obraťte telefonicky nebo e-mailem přímo na konkrétního pracovníka.

Aktuální info: vamberk.cz

Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Budovy městského úřadu budou pro veřejnost uzavřeny.

Úřední hodiny jsou omezeny na tento rozsah: pondělí 13:00- 16:00 hod., středa 13:00 - 16:00 hod.

Aktuální info: www.mestodobruska.cz

Městský úřad Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno

Aktuální info: www.opocno.cz

Kostelec nad Orlicí: úřední hodiny jsou v pondělí 9 až 12 hodin středa 13:00 – 16:00, kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na stránkách města www.kostelecno.cz

Městská policie Rychnov

Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494 535 212 nebo 156, e-mail: mestska.policie@rychnov-city.cz

Mateřské školy na Rychnovsku

- seznam ZDE: www.seznamskol.eu

OBCE I SPOLKY POMÁHAJÍ

Dobré zprávy přicházejí z Dobrušky a Opočna. Obě města nabízejí rizikové skupině seniorů pomoc se zajištěním nákupů. Více info zde: Koronavirus útočí, ale také aktivuje solidaritu a dobré skutky

Lidem v karanténě, důchodcům nebo lidem s oslabenou imunitou, kteří se nechtějí vystavovat riziku nakažení, se rozhodli manželé Kchopovi z Nové Vsi nabídnout svou pomoc při obstarávání nákupů či jiných důležitých věcí. Více čtěte zde: Když je člověk ještě mladý a dokud může, proč by nepomohl?

Obchody, restaurace, e-shopy

Mohu si nakoupit?

Ano, potraviny, drogerie, lékárny, čepací stanice zůstávají otevřené. Není omezena ani jejich provozní doba ani jejich sortiment. Výjimku mají prodejny s výpočetní technikou, spotřební elektronickou či například krmivy a dalšími potřebami pro zvířata

Které obchody jsou zavřené?

Až do 24. března do 6:00 jsou zavřeny všechny ostatní prodejny, které nezmiňuje předchozí bod.

Jsou otevřené i velké obchody a nákupní centra?

Jsou otevřené - ale jen pro potraviny, drogerii, lékárny, optiky. Záleží ovšem na provozovateli tohoto centra. Pokud je nechá otevřené, tak ano. V nákupních centrech nefungují restaurace, kina a ostatní obchody.

Mohu do restaurace a kdy?

Všechny restauracem hospody, čajovny i herny jsou od 14. března 6:00 do 24. března 6:00 zavřené. A to bez výjimky.

Jak je na tom jídelny?

Otevřeny zůstávají také ty restaurace, které se starají o stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a ve věznicích.

Zůstanou otevřeny fast foody?

Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb. Takže pokud mají výdejové okénko nebo prodej jídla bez vstupu do provozovny, tak ano.

Nebude kolabovat zásobování obchodů a továren?

Nemělo by. Vláda totiž dala výjimku řidičům kamionů i nákladním vlakům (a pilotům). Mohou volně jezdit.

Fungují e-shopy?

Ano, zákaz se jich nedotkl.

Fungují výdejny e-shopů?

Jedině ty, kde se prodává povolené zboží. Jinak jsou zavřeny.

Nemám už co číst a knihovny jsou zavřené. Koupím si knihu?

Jedině přes web a pak musíte počkat, než Vám to pošta nebo jiný kurýr donese. Knihkupectví, ale například i papírnictví jsou zavřena.

Mohu jít k holiči?

Ne, zákaz se vztahuje i na kadeřnické služby.

Mám jarní kabát v čistírně. Mohu si jej vyzvednout?

Ano, prádelny a čistírny i nadále fungují.

Budu malovat byt. Seženu někde potřeby?

Ne, prodejny pro kutil i zahrádkářské potřeby jsou zavřeny. Jediná možnost, která vám zbývá, je koupit to přes web.

Návštěvy nemocnic a hospiců

Mohu navštívit hospitalizovaného člena rodiny v nemocnici?

Ne, v těchto zařízeních platí zákaz návštěv už od úterního rána. Důvodů je několik. Jednak za opatřením stojí snaha ochránit lékaře a ostatní zdravotnický personál. Navíc podstatnou část pacientů tvoří senioři, kteří patří k nejvíce ohroženým lidem. Výjimkou ze zákazu návštěv je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám.

Jak je to se zákazem návštěv v domovech pro seniory?

Podobně jako v nemocnicích, ani v domovech důchodců své blízké nenavštívíte. Opět je důvodem to, že lidé nad sedmdesát let patří mezi ty, kteří jsou nejvíce náchylní nemoci a v případě nákazy ji mohou podlehnout. A opatření má ochránit jak vaše blízké, tak jejich spolubydlící v domově.

Mohu jít na návštěvu do hospicu?

Ano, v tomto případě je možné ji uskutečnit. Hospice jsou totiž určeny především pro nevyléčitelné a těžce nemocné osoby v konečném stadiu nemoci a lidé by měli mít možnost se s nimi rozloučit.

ROZVOZ JÍDLA

Pro rozvoz jídla je možné využít služeb, jako je iTesco, Rohlík.cz nebo Košík.cz.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU