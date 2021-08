Až ho použijete, možná konečně objevíte pomádu snů pro sebe, pro maminku i babičku!

Potřebujete:

5 dílů mandlového oleje

3 díly bambuckého, kokosového nebo kakaového másla

2 díly včelího vosku

100% éterický olej (skvělé jsou citrusy)

malé kelímky

Postup:

Rozehřejte ingredience v misce ve vodní lázni od té nejtužší a postupně přidávejte ostatní kromě éterického oleje. Nezahřívejte vše déle, než je nezbytně nutné, abyste neztratili cenné látky.

Po rozehřátí hmotu odstavte z plotny a přidejte pár kapek éterického oleje (poté už směs nezahřívejte, vůně by mohla vyprchat).

Zamíchejte a rychle nalijte do čistých suchých obalů, kterými můžou být například různé malé kelímky nebo prázdné obaly od již vypotřebovaných balzámů.

Relaxační sůl do koupele

Na přípravu je velmi jednoduchá, zvládne ji úplný začátečník a jako dárek potěší snad každého.

Potřebujete:

hrubě mletou, nejlépe himálajskou sůl

množství dle velikosti obalu sušené květy (levandule, růže, měsíček)

pár kapek levandulového esenciálního oleje (na 100 ml cca 10 kapek)

dobře uzavíratelný obal

Postup:

Nasypte sůl do nádoby, přidejte sušené květy a dobře promíchejte. Nakonec přikapejte esenciální olej a opět pečlivě promíchejte.

Na obal můžete přilepit vlastnoručně vyrobenou etiketu s věnováním nebo vymyslet originální název produktu.

Do vany pak stačí přidat jednu vrchovatou lžíci soli. Při vypouštění vany nezapomeňte do výlevky dát sítko na zachycení květů.

Tělový olej

Můžete ho použít jak na péči o pokožku, tak na masáž, anebo si ho přidejte do koupele

Potřebujete:

50 ml sezamového oleje

50 ml mandlového oleje

10 kapek esenciálního oleje mandarinka

3 kapky esenciálního oleje

pár kapek vitaminu E

lahvička o obsahu 100 ml

Postup:

Do čisté, suché a dobře uzavíratelné lahvičky nalijte oba rostlinné oleje, přidejte esenciální oleje, vitamin E a dobře protřepejte.

Ideální je zvolit lahvičku s dávkovačem, kterou při používání tolik neumastíte. Praktičtější než skleněný je obal plastový, u kterého nehrozí, že se při pádu v koupelně rozbije.

Přírodní vonná svíčka

Vyrobit si v domácích podmínkách kvalitní vonnou svíčku není vůbec těžké. Stačí pořídit si pár základních ingrediencí a mít do toho chuť. Postup jsem našla na blogu Mitsuuko de Ak a nadchlo mě, kolik radosti jsem svíčkami udělala lidem ve svém okolí.

Potřebujete:

sójový vosk 100% esenciální olej (doporučuji Nobilis Tilia, Saloos nebo Tierra Verde)

bavlněné knoty

plíšky na knoty

skleněné obaly (ideální jsou z tmavě hnědého skla, které po zapálení plamínku vypadají moc hezky)

Postup:

Rozpusťte potřebné množství sójového vosku (100 g na obsah jednoho skleněného obalu o obsahu 120 ml) ve vodní lázni – do pánve s vodou dejte nerezovou nádobu s voskem. Vosk roztaje během pár minut, pak ho hned odstavte. Na množství 100 g vosku jsem použila 2,5 ml éterického oleje, jako měřítko mi posloužila plastová odměrka na dětský sirup.

Éterický olej nalijte do rozpuštěného vosku po 1–2 minutě po odstavení, zajistíte si tak maximální vonný efekt. Některé oleje vysoké teploty špatně snášejí. Já jsem zkusila směs skořice, mandarinky a cedru, ale můžete použít už hotovou namíchanou směs (Nobilis Tilia má například úžasnou kompozici Kouzlo adventu nebo Harmonie).

Knot si nastříhejte alespoň o dva centimetry delší než je okraj skleničky, provlékněte ho plíškem a zacvakněte vršek kleštičkami. Po zatuhnutí vosku konec zkraťte. Než vosk nalijete do skleničky, upevněte na dno knot s plíškem. Ten lehce namočte do vosku a přitiskněte třeba pomocí špejle na dno skleničky, za chvilku zatuhne a bude spolehlivě držet. Fígl s kolíčkem na prádlo (viz foto) zase zajistí, aby byl knot dobře vycentrován.

Na jedno „vaření“ jsem naplnila dvě skleničky najednou, tedy 200 g vosku + 5 ml „éteráku“. Skleničky můžete použít jakékoli z tvrzeného skla (dají se mýt v myčce), třeba i klasické sklenice z IKEA za pár korun. Na vonné svíčky se ale víc hodí tmavé sklo, chrání vosk i olej před světlem a zajistí tím maximální vonný efekt.

Zatímco vosk získává pevnou strukturu, připravte si samolepicí etikety, popisovače, lýko či stuhy, zkrátka cokoli, čím chcete skleničku ozdobit, fantazii se meze nekladou. Můžete použít i tavnou pistoli a skleničku polepit malými hvězdičkami, nebo ji lze popsat bílým permanentním fixem na sklo – na tmavém skle to bude obzvlášť efektní.

Se zdobením možná rády pomůžou i děti.

