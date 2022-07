Svět BanksyhoNa výstavě v kostele sv. Michala u Staroměstského náměstí můžete vidět nástěnné malby, unikátní kousky od soukromých sběratelů, graffiti, plátna, projekce uměleckých děl, video instalace a další. Některá díla byla reprodukována a sestavena speciálně pro tuto jedinečnou show. Výstava pokrývá období rané kariéry od konce 90.let do letošního roku a zahrnuje Banksyho nejznámější díla jako “Girl and Balloon” nebo “Sweep It Under The Carpet”, stejně jako některá jeho méně známá díla. Každé z více než 115 děl je prezentováno ve své původní velikosti.

Výstava Svět Banksyho.Zdroj: www.theworldofbanksy.cz