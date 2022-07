Známé místo

Katova ulička v Kadani

Zdroj: Edvard D. Beneš

Víte, kde hledat nejužší pojmenovanou ulici v České republice? Pokud jste si tipnuli, že v severočeské Kadani, tak jste to uhodli. Jedná se o unikátní architektonicko-urbanistický prvek městského opevnění v Kadani a zároveň o nejužší pojmenovanou ulici v České republice. Ulička je chráněnou kulturní památkou. Spojuje centrum starého města se Špitálským předměstím a vznikla společně s Katovou brankou již na počátku 14. století jako součást prvního pásu městských hradeb. Tento fortifikační prvek se nachází mezi měšťanskými domy čp. 76 a 77.

Letní deník - logo 2022Zdroj: DeníkVe středověku byla v nočním čase jediným vstupem do města, protože ostatní brány se úderem desáté hodiny večerní uzavíraly. Její délka je 50 metrů a v nejužším místě je široká pouhých 66,1 cm. Podle údajů agentury Dobrý den z roku 2007 je tak nejužší pojmenovanou ulicí v České republice. Od roku 2013 nese z rozhodnutí městského zastupitelstva název Katova ulička též oficiálně. Naproti Katově brance se nachází tzv. Katův dům čp. 190

Skrytá perla

Přírodní koupaliště Tonovka v Braňanech

Přírodní koupaliště Tonovka v BraňanechZdroj: Deník/Edvard Beneš

Tak trochu skryté oku kolemjedoucího zůstává přírodní koupaliště v Braňanech u Mostu. O tom, že u obce něco takového je, vědí pouze místní a ti, kteří sem předtím někdy zavítali. Tonovka je v podstatě klidová letní zóna, která vznikla úpravou okolí zatopeného lomu Kotovka. Je zde písčitá pláž, lavičky i odpadkové koše. Koupání je zde na vlastní nebezpečí a když se dovolíte na obecním úřadu, můžete u vodní nádrže i stanovat. Platí zde zákaz koupání zvířat a parkování přímo u nádrže. I to je asi důvodem toho, že zde je celkem netknutá příroda a čistá voda.

