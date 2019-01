Zámek Potštejn láká nejen na netradiční prohlídky

Zámek Potštejn, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty, kteří hledají historii a kulturu, ale i pro ty, kteří chtějí prožít něco opravdu nevšedního.

Nově zrekonstruovaný zámek Potštejn nabízí mnoho zajímavých atrakcí a kulturních zážitků, jako např. klasické prohlídkyzámeckých interiérů, Bubákov, Pohádkov, zábavné prohlídky v barokních kostýmech, noční prohlídky, zámeckou cukrárnu, ubytování na zámku, zámecký park, svatební obřady na zámku a mnoho dalšího. Tento rok jsme pro Vás připravili skoro 30 zajímavých akcí.

Prohlídka historických interiérů s výkladem

dospělí: 120 Kč

dítě/důchodce/student: 90 Kč

rodinné vstupné 2+2: 350 Kč

děti do 3 let: zdarma

Vstupné Bubákov

standardní: 120 Kč

dětem do 5 let nedoporučujeme

Vstupné Pohádkov

standardní: 50 Kč

Vstupné Bludiště U Karla IV.

standardní: 60 Kč

děti do 3 let: zdarma

Otevírací doba zámku

květen: víkendy 9:00 - 16:00 hodin (hotel je v provozu)

červen - srpen: denně mimo pondělí 9:00 - 17:00 hodin

září: víkendy 9:00 - 16:00 hodin

Skupiny nad deset osob provázíme i mimo provozní dobu po předchozím objednání.

Zámek je otevřen i o státních svátcích.

Provoz cukrárny je shodný s otevírací dobou zámku