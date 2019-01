Zámek Častolovice zve na zvířátka

Počátky šlechtického sídla v místech dnešního zámku sahají do období kolem poloviny 13. století. Častolovice měly celou řadu majitelů, mezi nimi i Jiřího z Poděbrad. Po jeho smrti byly Častolovice v držení jeho syna Jindřicha, knížete Minsterberského, který panství v roce 1495 prodal mocnému Vilému z Pernštejna. Tak byly Častolovice přičleněny k pernštejnskému panství Potštejn. Zámek samotný pochází přibližně roku 1646 kdy dědictví původní tvrze nesplňovalo standardy bydlení pozdně renesančního šlechtice. Proto v těchto místech začal Friedrich z Oppersdorfu stavbu renesančního zámku. Jednalo se o čtyřkřídlou stavbu kolem téměř čtvercového nádvoří s patrovým panským křídlem a protějším přízemním hospodářským zázemím. Od roku 1694 již Častolovice patří hraběcímu rodu ze Šternberka. www.zamek-castolovice.cz

Zámek, expozice a kavárna otevřeny denně kromě pondělí od 9:00 do 18:00 hodin.

MiniZoo a park je otevřen pro veřejnost každý den po celý rok. MiniZoo se uzavírá v 18:00 hodin. Zámecký park je přístupný až do 19:30 hodin. Pejsci na vodítku jsou vítáni a mají přístup do celého areálu.