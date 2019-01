Začíná Týden hokeje

Velká jízda začíná prvním krokem, tvrdí pořadatelé Týdne hokeje. Přijďte se přesvědčit na rychnovský zimní stadion 24. ledna od 16 hodin. Akce je určena dětem od 4 do 8 let, ať jsou jejich dovednosti v bruslení jakékoli, a také jejich rodičům. „Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy! Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice. Máte-li doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, budete si je moci zapůjčit na zimním stadionu,“ zvou pořadatelé.