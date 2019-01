Za romantikou na hrad Potštejn

Zakladatelem potštejnského hradu byl Půta z rodu Drslaviců. Po něm také Potštejn nese své jméno (Půtův kámen, Puttenstein, zkomoleně Potštejn). Hrad byl pravděpodobně založen na sklonku 13. století a stál poblíž bývalé obchodní cesty. Toho využíval loupeživý rytíř Mikuláš z Potštejna, jeden z nejznámějších majitelů hradu, který patřil k nejhouževnatějším odpůrcům Lucemburků v Čechách. Jan Lucemburský chtěl, aby svých loupeživých výpadů zanechal. Když se tak nestalo, tehdejší moravský markrabě, budoucí král a císař Karel IV. v roce 1339 hrad oblehl a po devíti týdnech jej dobyl. Mikuláš z Potštejna při tom zahynul v sutinách hradu. Více o minulosti hradu se dozvíte zde a ještě více při návštěvě a prohlídce hradu.

Vstupné:

dospělí

70,- Kč

ZTP, důchodci

60,- Kč

děti do 15-ti let

40,- Kč

děti do 6-ti let

zdarma

v případě skupinového

zájezdu dětí do 6-ti let

10,- Kč

vstupné za psa

10,- Kč

Otevírací doba:

duben a říjen:

soboty, neděle a svátky

květen - září:

úterý - neděle, svátky

9.00 - 12.00 13.00 - 17.00