Z Opočna do Dobrušky historickým vlakem

Jízdu historickým motorovým vlakem si mohou zájemci užít v pátek 28. září v Opočně mezi devátou a čtvrtou hodinou odpoledne. Za netradiční cestu do Dobrušky, která je součástí oslav výročí 110 let zahájení provozu na této trati, zaplatí dospělý výletník dvacet korun, dítě od šesti do patnácti let pak deset korun. Děti mladší šesti let mají vstup na akci zdarma. Na perónech čeká na účastníky doprovodný program. V Dobrušce se představí kapela Dobrý Bidlo, v Opočně vystoupí skupina ÚHOS. Jízdní řád vlaku je dostupný online