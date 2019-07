Svět grafiky se účastníkům výtvarné dílny otevře v Orlické galerii v sobotu 3. srpna. Během dne si vyzkouší hravý linoryt a také práci jemnou suchou jehlou. Dílna je vhodná pro děti od 8 let i dospělé. Společné tvoření začne v 10 a skončí v 17 hodin. Cena za materiál činí 60 Kč. Děti do 15 let by měl doprovodit dospělý.