Výstava ve Věži odkazuje k výročí

V sobotu 16. a neděli 17. června pokračuje ve Vodárenské věži Týniště na d Orlicí výstava připravena k letošnímu stému výročí od založení Československé republiky. „Uvidíte repliku vojenského zákopu, Masarykův koutek, unikatní fotogalerii z revolučních událostí uplynulých sta let a navíc jedinečný týnišťský stoletý kalendář,“ zvou k navštívení organizátoři. Po oba dva víkendové dny je výstava otevřena od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Věž bude připomínat republikové kulaté jubileum o víkendech až do 1. července.