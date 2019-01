Výstava osobitého umělce vrcholí

Ještě necelý týden bude v rychnovské Orlické galerii k vidění výstava přibližující tvorbu Milana Langera s názvem After Life Exhibition. Výstava, která byla slavnostně otevřena na sklonku května, dává nahlédnout do tvorby nedávno zesnulé kulturní a undergroundové královéhradecké persony. Milan Langer je konceptuální autor, který vyšel z pop-artu šedesátých let. Langerův přístup k umění je založen na myšlení a na leckdy komplikovaných a hádankovitých vztazích mezi znaky, symboly, obrazy, slovy, fenomény. Významy a obrazy vrstvil a kombinoval v malbách, básních, objektech, kolážích, boxech a při kolektivní tvorbě skupiny Victory Nox Art Division Team. Jejich performance, videa postavená na obrazech, sekvencích a zvuku byla vždy velkou událostí s příchutí kontroverze. „Umění v jeho vizi je jediná, poslední a nejvýsostnější svoboda, které mohou dosáhnout jen někteří. Udržoval si okolo sebe elitní klub svobodných bytostí, který si zasloužil své jamesony, kubánské doutníky poválené na snědém ženském stehně a šampaňské mazlivě provoněné jahodou,“ lákají k návštěvě výstavy, která končí v neděli 17. června, organizátoři.