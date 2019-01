Výstava fotografií se chýlí ke konci

Do konce pátého ročníku Salónu východočeské fotografie zbývá jen pár dní. Milovníkům fotografie se unikátní výstava otevřela na konci března. Konkrétně může veřejnost navštívit galerii kosteleckého Nového zámku

do neděle 3. června, kdy výstava oficiálně končí. Organizátoři se letošním ročníkem, který hostí Galerie Kinský Kostelec nad Orlicí, pokusili zmapovat vývoj výtvarné fotografie ve východočeském regionu v posledních čtyřech letech. Pátý salón pak na kosteleckém zámku představuje fotografické práce z oblasti konceptuálního umění, inscenovaného dokumentu, čisté reportáže, krajinářské a pouliční fotografie, ale i subjektivní výpovědi jednotlivých autorů. Do konce víkendu mohou milovníci fotografie obdivovat jak černobílé, tak barevné snímky, které navíc nevznikaly pouze digitální cestou, ale i analogově.