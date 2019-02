Solnický Brouček připravil na středu 6. února další tvořivou dílnu. A protože nastal čas maškarních, budou se v ní vyrábět masky. Přijďte si zhotovit škrabošku nebo klobouček na karneval. Zvány jsou děti i jejich rodiče, a to od 9.30 do 15.30. Zatancovat v maskách si pak děti mohou přijít do Broučku 13. února od 15 hodin.