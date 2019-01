Výlet do výšky 1019 metrů nad mořem

Cílem výletu může být třeba Masarykova chata, která stojí na hřebenu Šerlichu v nadmořské výšce 1019 m a nabízí výhled do Čech i Polska. Chata je ve velmi výhodné poloze pro pěší i lyžařskou turistiku. Prochází kolem ní červeně značená hřebenová Jiráskova stezka vedoucí z Broumova do Litomyšle. V zimě je to udržovaná magistrála pro běžkaře. Nedaleká přírodní rezervace prales Bukačka je pro bohatství rostlinných druhů nazývána botanickou zahradou Orlických hor. Jejich nejvyšší vrchol Velká Deštná je od chaty vzdálen 3 km. Modrá turistická značka vede přes Šerlišský Mlýn do Deštného. V tomto turistickém středisku vzdáleném 4 km lze nakoupit, občerstvit se, vyhledat lékařskou službu.Je možné sem vyrazit na rekreační pobyt, školní výlet, školu v přírodě nebo soustředění.