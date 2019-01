Organizátoři z deskového klubu v Týništi nad Orlicí zvou všechny zájemce do místního domu dětí a mládeže, kde si ve středu 10. října budou moci vyzkoušet spoustu her a navíc během turnajů něco malého vyhrát. Tentokrát bude na programu hra Šťastný candát nebo Veverčáci. V Hernotéce pak bude k dispozici více jak dvě stovky dalších her. Vstup je dvacet korun, akce začne ve tři a skončí v 17 hodin.