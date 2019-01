Vánoční příběh o dvou veverkách Zubce a Drábkovi z lesa, které se dostanou do lidského obydlí na Štědrý den a chtějí vědět, co jsou to Vánoce, zahrají v rychnovském Pelclově divadle herci ze souboru Scéna Kuřim v neděli 16 prosince. Představení s názvem Vánoční hvězda začne v 15 hodin. Za vstupné divák zaplatí 100 Kč.