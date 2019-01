Veronika Žilková a Michaela Dolinová rozesmějí opočenské diváky

Divadelní představení o tom, co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské show uvede 18. listopadu v sedm hodin večer v opočenském Kodymově národním domě soubor pražského divadla Metro. Na scéně dojde na urážky pikantnější než připravované pokrmy i výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra bude hustější než bešamelová omáčka. Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? A co dobrého si dámy naservírují? To vše diváci zjistí v komedii Čarodějky v kuchyni kanadské autorky Caroline Smith. V hlavních rolích se představí Veronika Žilková, Michaela Dolinová či Vincent Navrátil, hru zrežíroval Roman Štolpa. Vstupenky je možné zakoupit v Informačním centru Opočno za 250 Kč.