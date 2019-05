Městská knihovna Vamberk zve na retro výstavu svatební módy, oznámení, fotografií a doplňků ze soukromé sbírky Adriany Tužilové. Vernisáž proběhne v úterý 28. června v 17 hodin v knihovně.

Výstava bude dále přístupná 28. a 29. června od 9 do 17 hodin, 30. června pak od 9 do 14 hodin. V červenci pravidelně v pondělí a čtvrtky od 8 do 17 hodin.