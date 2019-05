V Týništi se uskuteční benefiční módní přehlídka

Centrum Orion pořádá ve spolupráci s Butikem Blue Lady a Kulturním centrem města Týniště nad Orlicí benefiční Módní přehlídku. Akce proběhne dne 15. června od 18 hod v Domě kultury v Týništi nad Orlicí. Předváděny budou modely butiku Blue Lady a také šperky Zlatnictví Svobodová, večerem bude provázet Jan Dušek a nebude chybět ani vystoupení taneční skupiny Smotart. Všechny předváděné modely budou prodejné a mimo to budete moci nakoupit výrobky nebo originální obrazy, na jejichž výrobě spolupracovali klienti Centra Orion.



Předprodej vstupenek probíhá na třech místech: v Domě kultury v Týništi, v Butiku Blue Lady v Týništi nebo v Centru Orion v Dlouhé Vsi. Vstupné činí 400,- Kč a cena zahrnuje také welcome drink, občerstvení formou rautu, slevenku do butiku Blue Lady nebo poukázku na jednu terapii Neurofeedback zdarma. Vstupenky jsou slosovatelné o krásné ceny – první cenou je palubní lístek na let balónem.

Výtěžek bude věnován na zajištění terapie podporující vývoj mozku (Neurofeedback) v Centru Orion.