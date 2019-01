V Kolowratském zámku budou k vidění betlémy z Orlických hor

Betlémy z kraje Orlických hor si budou moci návštěvníci prohlédnout už po dvaadvacáté v Hladíkově síni rychnovského Kolowratského zámku od 7. do 26. prosince každý den vždy od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Výjimkou je první den výstavy, kdy budou prostory přístupné během vernisáže jen od 16 do 17 hodin, štědrý den, kdy zájemci budou moci dorazit mezi devátou večer a půlnocí a dva vánoční svátky - to bude otevřeno od 14 do 18 hodin. Na slavnostní vernisáži vystoupí smyčcový orchestr Orecchie Piccole pod vedením hany Sedlákové. Každý den od 16 hodin pak příchozím hudebním doprovodem prohlídku zpříjemní žáci a učitelé rychnovské ZUŠ. Cena vstupného je 30 Kč, pro děti do pěti let bude výstava zdarma.