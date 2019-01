V Dobrušce se chystá drakiáda

Organizátoři z dobrušského volnočasového klubu Vješák pořádají ve čtvrtek 4. října o půl páté odpoledne drakiádu. Účastníci si užijí zábavu se svými vlastnoručně vyrobenými draky. Akce je součástí dračího týdne, který Vješák organizuje. V úterý si děti mohly vyrobit vlastního draka přímo v centru, ve čtvrtek se však mohou připojit i ostatní zájemci. Vješák je volnočasovým klubem pro mladou generaci ve věku od dvanácti do 26 let z Dobrušky a okolí. Funguje už osm let. Jeho provoz zajišťuje občanské sdružení Centrum pro všechny generace z.s. ve spolupráci se Sborem Jednoty bratrské v Dobrušce.