Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kněžnou veřejnost srdečně zve na přednášku skupiny ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky: Vidět zvuk, slyšet světlo – čtvrtek 28. června 2018 od 18 hodin, rychnovská synagoga (Fischerova 602). Skupina nadšených fyziků ukáže nevídané a neslýchané. Jak je možné zviditelnit zvuk a naopak rozezvučit světlo? To a více předvede Úžasné divadlo fyziky. „V případě zájmu je možné rezervovat si na přednášku své místo předem, a to osobně ve správní budově rychnovského muzea (Jiráskova 2, bývalé kasárny, 2. patro, kancelář pí. Marxové) nebo na emailu: (pozvanky@moh.cz). Maximální počet míst pro rezervaci je 50. Rezervace místa je platná do 17:45 dne konání přednášky. V případě nepřítomnosti rezervujícího propadá,“ upřesňuje za muzeum Martina Marxová s dodatkem, že 5. července se uskuteční akce věnovaná experimentální archeologii.