Podorlická umělkyně vystavuje v Šedivinách

V bývalé škole v Šedivinách se návštěvníkům otevře svět umění našich předků, k vidění je zde totiž výstava obrázků Janky Schmidtové, která se věnuje podmalbě na sklo. Expozice, k jejímž hlavním tématům patří řemesla našich předků a původní biblické náměty, bude přístupná do 28. července o sobotách a nedělích, vždy od 10 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin. Jiný termín je možné sjednat telefonicky. Janka Schmidtová pochází z Považské Bystrice na Slovensku, od roku 1976 však žije právě v Šedivinách. Za její činnost se jí již dostalo uznání, například v roce 2004 získala cenu Zlatý kolovrat udělovanou za lidovou tvorbu.