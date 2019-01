Významné publikace pedagogů i studentů Akademie výtvarných umění si mohou návštěvníci prohlédnout až do 9. září v klasicistním zámku v Kvasinách. Expozice je přístupná podle aktuální provozní doby, tedy od pondělí do pátku od devíti do 16 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin, v sobotu je areál uzavřený. V kvasinském zámku je k vidění také stálá expozice loutek a domácího loutkového divadla.