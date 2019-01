Svatý Václav přijede i s družinou

Svatováclavské slavnosti vypuknou na dobrušském náměstí F. L. Věka už popatnácté v pátek 28. září. Až do neděle zde bude na návštěvníky čekat pestrý program. Slavnosti začnou v 9 hodin jízdami historického vlaku na trati 028, tedy na trase z Opočna do Dobrušky, která funguje už 110 let, v sedm večer se pak rozezní fanfáry z radnice a městem projde průvod družiny sv. Václava. Ve 20 hodin vystoupí Bára Basiková a ve 22 hodin Big Man Band. V sobotu přijde na řadu jarmark historických řemesel a pestrý hudební program. Zahraje třeba JH Bigband, Waťák nebo Radoslav Banga. Nebude chybět ani střelba z luku a kuše nebo šerm. V neděli se představí sopranistka Gabriela Beňačková s kytaristou Lubomírem Brabcem. V sobotu si pak zájemci budou moci vybrat z mnoha výstav, k vidění bude třeba expozice dobrušských patchworkářek nebo Století Dobrušky v plánech, projektech a vizích.