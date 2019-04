Výstava a interaktivní výtvarná dílna pro děti i dospělé s názvem Tajemný svět barev probíhá v solnické knihovně. Zajímá vás, jaké materiály používal k malování pravěký člověk v jeskyni, písař ve starověkém Egyptě, nebo třeba Leonardo da Vinci? To můžete zjistit až do konce května vždy ve středu od 15 do 18 hodin.