Kubánský večer s hudebníky z kapely Dos Cubanas si můžou zájemci užít v zahradě rychnovské Restaurace Panorama v sobotu 28. července od šesti do devíti hodin večer. Dospělý za koncert latinskoamerických i populárních písní zaplatí 150 Kč, dítě od sedmi do patnácti let pak 75 Kč a nejmenší posluchači do šesti let mají vstup na koncert zdarma. Vstupenky je možné zakoupit v recepci hotelu.