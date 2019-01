Skláři představí svoje umění v Deštném v Orlických horách

Na sedmadvacátý ročník tavení skla dřevem můžou zájemci dorazit do areálu muzea v Deštné v Orlických horách od 3. do 5. srpna. Svátky skla odstartuje v pátek ukázka foukání a tvarování skla u pece Magdaléna do vyčerpání skloviny. Následovat bude kulturní program třeba v podání country skupiny. Různé technologie pak skláři opět předvedou v sobotu v 9 hodin a v pět odpoledne přijde na řadu opět hudba. V kostele sv. Maří Magdalény vystoupí houslistka Iva Kramperová, varhaník Pavel Svoboda a cellista Matěj Štěpánek, svým koncertem doprovodí žehnání novému kostelnímu varhannímu pozitivu. Akci zakončí nedělní dražba výrobků z letošního ročníku. Plné vstupné činí 90 Kč, snížené 50 korun. Rodina zaplatí 220 Kč.