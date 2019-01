Rychnovský bazén slaví osm let

Bazén v Rychnově nad Kněžnou slouží místním malým i velkým plavcům už osm let. Na oslavu tohoto výročí zaměstnanci nachystali příjemné zpestření pro návštěvníky každého věku. V pátek od tří hodin do půl deváté večer bude zájemcům bez příplatku volně přístupná sauna, pro děti budou připraveny kloboučky a na zahradě skákací hrad, volejbalová síť, kroket či petanque. Návštěvníci si vyzkouší také adrenalinový aquazorbing a večer se pobaví u grilování. V sobotu 18. srpna se děti od 14 do 16 hodin mohou nechat povozit na koni, neděli oživí nabídka půlhodinové masáže. Během víkendu platí dobíjecí akce – při dobití permanentky získá zákazník deset procent navíc, pro nákup vstupného platí letní akce jedna plus jedna zdarma.