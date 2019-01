Rychnováci se koupají v přírodě

Koupaliště návštěvníkům nabízí pěkné, upravené prostředí, příjemný personál a obsluhu občerstvení.

od 1.7.2017 do 31.8.2017 denně od 09,00 do 19,00 hod.

Ceník vstupného a služeb pro sezonu 2017:

vstupné celodenní 30,00 Kč

vstupné půldenní 20,00 - od 14,00 hod.

vstupné děti 2 až 10 roků celodenní 25,00 Kč, půldenní 15,00 Kč - od 14,00 hod.

dětem mladším 10ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.

zdravotně postižení po předložení průkazu ZTP platí 15,00 Kč celodenní a 10,00 Kč půldenní vstupné

děti s průkazem ZTP mají vstup zdarma, vstupné platí pouze doprovod.

Služby:

síť + míč na volejbal 1 hod 60,00 Kč

hřiště (bez míče a sítě) 1 hod 40,00 Kč

2 pálky + míček na stolní tenis 1 hod 30,00 Kč

odložení uzamčeného kola do stojanu 10,00 Kč