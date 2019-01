Rychnov rozezní polský jazz a swing

V rychnovském Společenském centru se 7. listopadu chystá jazzová show. Předprodej začne 5. listopadu ve 13 hodin. Polský jazz a swing v Rychnově představí zpěvačka Krystyna Durys s kapelou, kterou tvoří pianista, basista a bubeník. Zpěvačka byla vždy fascinovaná swingovou érou a inspirována především dílem královny jazzu - Elly Fitzgerald. Zpěvu se věnuje od sedmi let. Spolupracovala s Big Bandem Jana Konopa a Swing Orchestrem, v roce 2013 pak založila vlastní kapelu. O tři roky později vydala své první CD - Tribute to Ladies of jazz, které ji otevřelo cestu do světa.