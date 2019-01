Jako termín pro dvacátý Rychnov Classic Marathon organizátoři zvolili 26. srpna. Účastníci si co do délky budou moci vybrat z několika tratí. Běžec uběhne buď sedm, čtrnáct, dvacet jedna, dvacet osm, třicet pět nebo celých maratónských 42,195 kilometrů. Ženy budou soutěžit v kategoriích od osmnácti do 39 let a nad 40 let. Muži se zařadí do těchto kategorií – od osmnácti do 39 let, od čtyřiceti do 44 let, od 45 do 49 let, od padesáti do 54 let a od 55 do 59 let a do skupiny nad šedesát let. Prezentace i startovní místo bude u koupaliště ve Včelném v Rychnově nad Kněžnou.