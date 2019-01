Rampušák fest v Dobrušce

Jednodenní hudební festival Rampušák fest se koná 18. srpna v zahradě rodinného pivovaru v Dobrušce. Návštěvníci budou moct do areálu vstoupit ve dvanáct hodin, od jedné začne hrát první kapela. Vstupenky na akci je možné zakoupit v předprodeji v pivovarské prodejně nebo online v síti ticketstream. Na programu je vystoupení zvěváka Pekaře a skupin Dymytry, Wohnout, No Name a Arakain s Lucií Bílou. Děti do 120 centimetrů a ZTP/P mají vstup na akci zdarma.