Putovat se skřítky můžou děti i rodiče

Příměstský tábor Putování se skřítky si můžou užít děti od dvou do šesti let společně se svými rodiči. Jednotlivými dny budou účastníky provázet kouzelné bytosti, přítomní se můžou těšit na skřítka muzikanta, stavitele, šikulu a další. Na programu bude hraní her, tvoření i trocha zajímavého učení. Zájemci se sejdou v osm ráno ve vamberském mateřském centu Dráček, dopolední program začne vždy o půl deváté, oběd je plánován na půl dvanáctou. O půl jedné odpoledne přijde na řadu odpočinek a ve 14 hodin se začne s odpoledními aktivitami. Cena za celý týden činí 800 Kč, za jeden den zájemci zaplatí 180 Kč. Akci zaštiťují zástupci neziskové organizace Zažij si to, která se zaměřuje na zážitkovou pedagogiku.