sobota 9. prosinec v 16.30 hodin

neděle 17. prosinec v 16.30 hodin



Přání k mání 2D



vstupné: 110,- Kč



pohádka



Česko / Slovensko, 2017, 90 min.



Režie: Vít Karas

Hrají: Martin Myšička, Jitka Čvančarová, Jan Vondráček, Simona Babčáková, Filip Antonio, Jan Maršál, Vítězslav Jandák, Lukáš Latinák



Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky: o trampotách náctiletého Alberta, který je až po uši – a hlavně neopětovaně – zamilován do sestry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči, tedy o varietním kouzelnickém duu, prožívajícím krizi středního věku a také o lásce rodičovské, kdy se floutek a lamač dívčích srdcí Bosák junior snaží získat pozornost a lásku svého otce, mocného hoteliéra. Albert a všichni ostatní nakonec přijdou na to, že ke štěstí není zapotřebí kouzel a magie, ale hlavně odvaha věci kolem sebe změnit k lepšímu. To ovšem neznamená, že opravdová kouzla a čáry neexistují...



ČSFD

https://www.csfd.cz/film/476805-prani-k-mani/prehled/