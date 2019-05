Potštejnský zámek láká na tradiční hrané prohlídky

V červenci a v srpnu se každý den, kromě pondělí, od 11.00, 13.00 a 15.00 hodin konají hrané prohlídky na zámku v Potštejně. Minimální počet návštěvníků musí být deset osob. Hrané prohlídky lze pro skupiny na objednání uskutečnit i v jiných termínech.

Příklad hrané prohlídky: Zámek Potštejn hraběte Jana Antonína Harbuval Chamaré chystá velikou slávu, dnes večer se koná barokní ples, sjíždí se šlechta a panstvo ze širokého okolí. Služebnictvo běhá, uklízí, smýčí, vaří, peče, nakládá a špikuje. Komorná Dora Vám předvede, co všechno musí ještě dneska zvládnout. Paní hraběnka je churavá, leží v posteli, naříká a má veliké trápení. Střídají se u ní lékaři a ranhojiči z celé země a nikdo nemůže přijít na to, proč je tak pobledlá. Nepomáhá ani čerstvý vzduch, bylinná lázeň, obklady ani pouštění žilou. Že by ji snad vyléčily ty překrásné nové šaty, co jí pan hrabě na bál slíbil? Jenže pan hrabě Chamaré má starostí dost, je třeba velice brzy nalézti tajemný poklad ukrytý na místním hradě, neboť stavba nového panství novohradského již započala a bez řádné finanční injekce nebude ani nový zámek, ani hraběnčiny nové šaty. Jak to všechno dopadne? Přijeďte to zjistit!