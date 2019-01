Podorlické výtvarné umění v Kolowratském zámku

Tradiční podzimní přehlídku současného podorlického výtvarného umění mohou návštěvníci vidět v Orlické galerii v druhém patře Kolowratského zámku. Vystavena budou malířská díla, šperky a plastiky Milana Cvejna, Zdeňka Kolářského, Sylvie Majerové, Josefa Martince a Vladimíra Plocka. Vernisáž je naplánovaná na pátek 14. září od 17 hodin za účasti autorů a kurátora galerie Karla Jaroše. O hudební program se postarají Soňa Havlová a Vlastimil Dohnálek. Expozice bude přístupná do 28. října. Během září je galerie otevřená denně od devíti do dvanácti a od půl jedné do 17 hodin, v říjnu je první den v týdnu zavřeno, otvírací doba se jinak nemění.