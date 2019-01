Penzion podhorní mlýn zve na svatomartinskou husu

Penzion Podhorní mlýn otevírá restauraci pro širokou veřejnost a na tradiční akci – Svatomartinskou husu - zve srdečně všechny labužníky. Na poctivé domácí kuchyni a mladých vínech si hosté pochutnají ve dnech od 9. do 11. listopadu. Rezervaci stolu je možné objednat na telefonu 604 975 634. Otevírací doba je v pátek od 16 do 22 hodin, v sobotu od 11 do 22 hodin a v neděli, tedy na svatého Martina - od 11 do čtyř hodin odpoledne.