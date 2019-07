Odvážlivci změří síly na tenké lávce v Prorubkách

Už po jednatřicáté se letos pokusí závodníci různými zábavnými způsoby přejít prorubskou lávku. Akce je tentokrát naplánovaná na sobotu 20. července, v 11 hodin se o vítězství a odměnu v podobě horského kola utkají účastníci do 15 let, chybět v této kategorii nebudou disciplíny jako je jízda na kole, souboj či soutěž v neckách. Dospělí pak odstartují ve 13 hodin, dvojice si lávku projedou na trakaři a také před sebou zkusí valit pivní sud. Hlavní cenou pro dospělé bude televize. Vstupné činí 50 Kč, v ceně jsou dva lístky do tomboly, děti do 15 let mají vstup zdarma. Občerstvení bude po celou dobu k dispozici přímo v areálu. Organizátory akce jsou ochránci přírody z Prorubek a obec Liberk.