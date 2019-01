Objevy archeologů v Kostelci

Vernisáž výstavy Cesta do pravěku, která návštěvníkům v prostorách Galerie Kinských Nového Zámku nad Orlicí představí nejnovější archeologické objevy na Kostelecku, ať jde o hroby kultury se šňůrovou keramikou, sídliště a bronzový poklad kultury popelnicových polí, se uskuteční 13. září o půl čtvrté odpoledne. Expozice pak bude dostupná veřejnosti až do 21. října. V září bude otevřeno každý všední den (kromě pondělí) od devíti do 17 hodin a v říjnu o víkendech od deseti do pěti.