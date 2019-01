O Královně soulu s hudebním publicistou

Hudební pořad o Arethe Franklin, jedné z nejvýznamnějších soulových umělkyň, uvede hudební publicista Jiří Černý v rychnovském společenském centru v pondělí 8. října. Americká zpěvačka, skladatelka a pianistka se na scéně pohybovala přes padesát let a za dobu svého působení se stala druhou nejúspěšnější držitelkou Grammy v historii této ceny. V roce 1987 byla zpěvačka, která je označovaná také jako Královna soulu, jako první žena uvedena do rock and rolové síně slávy. Akci pořádá Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou, vstupné činí 80 korun. Přednáška začne v 18 hodin, vstupenky v předprodeji zájemci zakoupí v Pelclově divadle.