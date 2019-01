Novoroční Speciál - Stvoření záměru

Tento speciál je pro všechny, kteří chtějí nový rok začít s čistým štítem, vysokým naladěním a záměrem utvořeným ve vysoké úrovni vědomí.



Tato energie a záměr pak bude pozitivně provázet celý váš příští rok.



Co Vás čeká:

- Prostoupíme všemi úrovněmi vědomi, tak je zpracoval David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

- Nízké úrovně např. strachů, smutků, či hněvu necháme jít

- Vyšší úrovně bezpodmínečné lásky, radosti, jednoty do sebe nechám vstoupit a v nich pak vytvoříte svůj záměr na rok nový

- Smažeme vše negativní, co zůstalo ze starého roku a let minulých.

- Zrušíme omezení, která si nesete přes roky



Lektor: Mgr. Kateřina Štíchová

Cena: 1500,- Kč

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Přihlášení: http://www.celostni-zdravi.cz/action.php?id=33